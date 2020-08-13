Бывшая участница «Дома-2» уже несколько месяцев находится в отношениях. Имя и лицо своего молодого человека девушка рассекретить не может, но своим подписчикам она показала совместное фото, где видна нога бойфренда. Даже для такой фотографии Ане пришлось долго уговаривать своего кавалера.



Несмотря на то, что Аня – довольно открытая и медийная личность, её избранник совсем не такой. Он не привык фотографироваться и показывать моменты из своей личной жизни незнакомым людям. В своих соцсетях девушка разместила фото из ресторана, где она довольно по-хозяйски положила одну руку на ногу своего молодого человека, а второй кушает что-то из тарелки. Девушка подписала, что они вместе уже 5 месяцев, и избранник говорит ей, что она исхудала, поэтому ей приходится кушать гораздо плотнее.



Кстати, совсем недавно Аня рассказывала подписчикам, что ей удалось скинуть несколько килограммов. Также она поделилась, какими блюдами питается. Оказывается, девушка не сидит на диетах, а употребляет много жидкой еды – супы, борщи, крем-супы и так далее.