Недавно на украинском сайте с интимными услугами обнаружили анкету Екатерины Скалон. Стоит напомнить, что всего пару месяцев назад такую же находили и у Аниты Кобелевой. Получается, что не только нынешняя, но и бывшая возлюбленная Федора Стрелкова размещали свои предложения на сайтах эскорт-агентств.



Когда обнаружили анкету Аниты, она долгое время оправдывалась, что не имеет ни малейшего отношения к выложенной информации о себе. Что касается Екатерины, то многие подозревают, что ситуация будет такой же, как и с Анитой. К тому же, если судить по локации, у Кати Скалон не было выездов в сопредельное государство.



Некоторые зрители заметили, что истории на телепроекте «Дом-2» неоднократно повторяются. Вполне возможно, что организаторы реалити-шоу решили поднять рейтинги девушки. Многим подписчикам также кажется, что не просто так фейковые данные в эскорт-агентстве Кати Скалон появились именно в тот момент, когда она конфликтует с принципиальным Пашей Бабичем.