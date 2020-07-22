Турецкая компания Botas объявила, что газопровод из России в Турцию через Черное море остановится на ремонт с 27 июля по 10 августа. Любопытно, что это уже второй ремонт за это лето. Ранее «Турецкий поток» останавливался на плановое обслуживание с 23 по 29 июня.

Польское издание Rzeczpospolita видит за этим падение спроса в Турции на российский газ, а не какие-то технические проблемы в самом газопроводе.

В публикации отмечается, что Турция резко сокращает закупки российского газа, так как по мнению авторов статьи, в условиях избыточного предложения и низких рыночных цен российское сырье оказывается неконкурентоспособным.

Издание приводит данные о том, что в первом квартале этого года Турция сократила закупки газа на 70% в годовом исчислении.

Если ситуация будет развиваться и дальше подобным образом, основными поставщиками газа в Турцию могут стать Иран и Азербайджан.