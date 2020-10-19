Анита Кобелева поведала, что они с Федором Стрелковым живут в гармонии и любви.

У нас все хорошо

Он мне изменил, он пьёт, бьет, но любит. Так надо? Такие отношения вызывают интерес?

Сейчас идёт конкурс Человек Года, все жаждут хлеба, зрелищ и бойни.

А у нас с Федей по другому, иначе. Мы живем в любви и гармонии, не конфликтуем — счастливые люди не агрессируют и не нападают. Они просто живут, с радостью в сердце.

Вот и мы так. Может нам и не видно в разборках, драках и мы не делим ничего не с кем, но вы сами то как считаете, какие отношения ценные? Интересно наблюдать за счастливыми парами? Кто достоин приза в контексте конкурса?