Анита Кобелева решила помочь Ульяне Павловой преобразиться.

Анита Кобелева решила взять шефство над Ульяной Павловой. Девушке устроили перезагрузку, а стильная Анита сходила с Ульяной на шопинг.

«Ульяна очень хотела преобразиться. Я решила помочь ей собрать классный образ. Вижу в ней огромный потенциал, она классная девочка. Если она будет придерживаться моих правил, то скоро вы её не узнаете. Мы не только ей стиль поменяли, но и взялись за питание», – рассказала Анита в беседе.

Как считаешь, сможет Ульяна поменяться?