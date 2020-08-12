Анита Кобелева рассказала, что из-за отсутствия грязи и обид их пару с Федором Стрелковым считают тухлой.

ТУХЛАЯ ПАРА, НЕ ИНТЕРЕСНО 🖐🏼

Мне смешно когда говорят, что у нас нет эмоций в отношениях. Люди привыкли к грязи, к неуважению, к обидам, к негативным обсуждениям..особенно на проекте дом 2 🏠

Таких как мы пар очень мало на проекте, в начале отношений мы обсудили все, сказали друг другу что важно и договорились, что решаем все на берегу 👌🏼

Нормальные отношения должны улучшать жизнь человека, приносить ему удовольствие и радость, наполнять его жизнь позитивными эмоциональными переживаниями👌🏼 и совершенно ненормально, когда отношения приносят человеку страдания.

В отношениях вы должны получать удовольствие🤤

Ты Федя моё удовольствие 🤤❤😘