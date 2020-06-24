Анита Кобелева услышала от Федора Стрелкова заветные слова любви.

СТРЕЛКОВ ПРИЗНАЛСЯ В ЛЮБВИ КОБЕЛЕВОЙ

«Пора!» – решил Федя и сказал Аните те самые заветные слова о любви.

«Он сказал, что не так хотел это сделать, хотел сделать красиво. Федя и во влюблённости красиво признавался, и вообще он такой человек, у него всё красиво. Он сказал: Анита, я тебя люблю. Он сказал всё это очень эмоционально, глаза горели. И я такая: «Я тоже тебя люблю»! До этого я сама чуть не проговорилась. Но сказала, что не буду говорить первая! А теперь мы друг другу каждый день говорим «люблю», потому что это реально приятно произносить», – поделилась эмоциями Анита с Mpravda.com.

Девушка видит Стрелкова своим мужем, но несколько позже.

«Мы ещё наслаждаемся друг другом. Я вижу Федю как будущего мужа, но через год-полтора, для меня это идеально», – резюмировала участница.