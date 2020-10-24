Анита Кобелева прокомментировала обвинения в том, что они с Федором Стрелковым замалчивают проблемы.

Ругаются – плохо, не ругаются – тоже плохо. Некоторые участники считают, что Анита и Федя замалчивают свои проблемы.

«Мы не приходим на общую кухню, оглашая, что сейчас возникло у нас какое-то недопонимание. Я решаю все проблемы один на один с Федей. Мы быстро находим решение наших проблем, и глобальных недопониманий у нас не происходит», – пояснила Анита.

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