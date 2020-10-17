Анита Кобелева поспешила оправдать перед хейтерами свою маму.

После выхода того самого шоу «Бородина против Бузовой» Аниту заклевали хейтеры.

«Вы можете писать что угодно, но моя мама не алкоголичка, не меняла меня на бутылку! Она работает, имеет машину, квартиру, много путешествует! Я никому об этом не хотела говорить, долго держала этот комок в себе. Только Федя знал», –говорит Анита.

Девушка утверждает, что тема с мамой поднялась из-за того, что ей нужно было рассказать о сути проблемы, но многое из эфира вырезали. Анита много раз пыталась решить конфликт с мамой, но не получалось. Однако сейчас девушка всё осознала и сделала выводы.

«Что я поняла, находясь на проекте? Что не была рядом с мамой в трудную минуту, что я была маленькая и думала, что мне все желают зла, а это на самом деле было добро, и я это осознала. Что нужно жить настоящим, а не прошлыми страданиями. Что нужно было с мамой больше разговаривать и советоваться. Что нужно проводить больше времени вместе. Что мама меня слышит, а я слышу её и бесконечно люблю. Мама, я хочу, чтобы ты была рядом», – обратилась Анита к матери.

После тет-а-тета мама Аниты так же нашла в себе силы отпустить обиды на дочь.