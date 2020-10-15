Анита Кобелева предупредила своих фанатов о неприятных для неё эфирах, которые они скоро увидят.

С четверга начнутся не очень приятные эфиры..

Жалею ли я об этом? Нет!

Я не думаю что обо мне подумают другие, это моя жизнь и мне решать как жить, проект предложил помощь, я согласилась. Да это все проблемы на всю страну! Да, пришлось рассказать правду, но я не жалею, я благодарна маме за это, что она все выдержала, началось с негатива закончилось позитивом!

Я люблю тебя, мамочка❤

P.S⬇

Мы на правильном пути, если вдруг у тебя плохие отношения с мамой, то обдумай все, лучше поздно чем никогда 🙏🏼