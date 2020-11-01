Анита Кобелева рассказала, как Яна Шафеева обосновалась за периметром Дома-2.

ПОЧЕМУ ЯНА ШАФЕЕВА ПОКИНУЛА ТЕЛЕПРОЕКТ ДОМ-2, И КАК ВЫГЛЯДИТ ЕЁ НОВЫЙ УХАЖЁР

Уйти с проекта Яна собиралась давно, о своих планах на жизнь девушка рассказывала в своём последнем интервью для Mpravda.com.

«Начну со своей реализации, у меня много планов: буду отшивать одежду, путешествовать, снимать интересный контент, буду реализовывать себя в творчестве», — рассказывала Яна накануне ухода.

Как обосновалась Яна за периметром, рассказала её близкая подруга Анита Кобелева.

«У Янки всё хорошо, она живёт с подругой. Сейчас отдыхает, высыпается, набирается сил. Скоро начнёт уже заниматься тем, чем и планировала: будет шить платья».

С новым ухажёром Шафеевой Анита знакома заочно. Вот что о нём рассказала девушка.

«Лично мы не встречались, но видела его на фотографиях. Бородатый брюнет — он в её вкусе. Я вижу, что он ей пишет, как трепетно к ней относится. Думаю, у них всё может получиться», — считает Анита.

Со слов Яны, её новому воздыхателю 28 лет.