Анита Кобелева размышляет о том, что в отношениях может убить любовь.

На проекте замечаю такую тенденцию, люди говорят о любви, а потом отказываются друг от друга 😏

Обесценивают слова..

Есть вещи, которые убивают любовь⬇

🖤Недоверие

Человек, который переживает ревность, часто не верит в то, что он на самом деле является ценным для своего партнёра. Причины таких переживаний могут быть связаны с прошлым опытом и не иметь прямого отношения к нынешнему другу или возлюбленному. Это сложная работа над собой! Если ваш человек предаст, уходите, не нужно это терпеть, вы родились на свет, чтобы быть счастливой

🖤Рутина

Чтобы избежать рутины, нужно поддерживать в отношениях страсть. Разговаривать нужно с партнером , как бы ты хотела, где бы хотела, какие позы нравятся. Проявляй первая инициативу, удивляй😉 Страсть — одно из самых загадочных и свободолюбивых проявлений любви, и это чувство не должно быть заключено в клетку☝🏼

🖤Постоянные обиды

Ситуация, ты сидишь ужинаешь со своим мч, у тебя начинаются претензии, выяснения отношений из-за ерунды, как правило, стоит какой-то другой, гораздо более существенный неурегулированный конфликт, который вы не проработали..

Не копите обиду: единственное решение — откровенно обо всем поговорить.

🖤Скука

Главный признак, любые планы на вечер кажутся лучше, чем провести его вдвоем. А когда вы все-таки остаетесь наедине, каждый сидит, уткнувшись в телефон😬

в отношениях неизбежно наступает момент, когда вам кажется, что любовь достигла своего пика. Нам больше не нужно впечатлять и завоевывать понравившегося человека, мы не боимся друг друга потерять. «Никуда не денется», — рассуждаете вы. Зачем вновь говорить ему, что он красивый и талантливый? Чтобы избежать этой разрушающей союз ситуации, необходимо помнить, что любовь высыхает и погибает, если не подпитывать ее регулярно. Нельзя быть уверенным, что сильное чувство ,а вместе с ним и сам партнер не исчезнет.

🖤Неравенство

вы стали чаще задумываться, что ваши вкусы несовместимы и что вы развиваетесь на разных скоростях. Поддерживай мужчину, но он должен оставаться мужчиной, а не плакаться, что ничего не могу, мол помоги мне..

🖤Гордыня

когда любишь человека, забываешь про гордость, и неважно кто подошёл первый, если есть в мыслях (листай➡)