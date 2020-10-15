Участница «Дома-2» Анна Мадан в шоке от поведения новенькой жительницы проекта. Девушка считает, что её агрессия льется через край и ей срочно нужно обратиться к психологу.



Кандидат в мастера спорта по боксу Анастасия Балтер пришла на проект в понедельник. Юная 19-летняя уфимка резко высказалась в адрес Анны Мадан, назвав её серой мышью. Девушка также отметила, что будет устранять таких неинтересный участниц, как Мадан и Миходуй, которые занимают чьё-то место, потому что сами ничего не делают. В ответ на это Аня сказала, что подобные девушки обычно сразу сдуваются и не могут ответить за свои слова после того, как попадают в женскую спальню. В итоге Аня с Настей подрались.



Вскоре после произошедшего Мадан решила рассказать о своём впечатлении от новенькой. По словам Ани, Настя психически неуравновешенная, ей требуется помощь, но со временем она сама пожалеет о сказанных словах и своём поведении. Мадан уверена, что характер юной боксерши изменится, если она останется на проекте.