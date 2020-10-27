Участница проекта решила рассказать о своих эмоциях после прошедшего этапа конкурса «Человек года», в котором она проиграла Игорю Григорьеву по количеству проголосовавших. Девушка призналась, что считает участника сильным и достойным конкурентом, поэтому ей совершенно не стыдно проиграть ему.



В минувшее воскресенье в этапе противостояли несколько пар участников. Против Ани Мадан был Игорь Григорьев. В итоге парня поддержало восемнадцать человек, а Аню – восемь. Девушка рассказала, что совсем не огорчена результатом, ведь для одиночки и новичка это замечательный показатель.



По словам Мадан, она и сама была бы готова проголосовать за Игоря, если бы не была с ним в битве. Девушке нравится, что вместе с Юлей он старается решать проблемы, а не уходит от них. Аня считает, что их баттл был классным и интересным, да и последнее слово будет за телезрителями. Девушка уверена, что участники в паре должны показывать отношения друг с другом, а она пока что может показать всем, как умеет дружить.