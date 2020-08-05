Аня Левченка совсем недавно узнала о том, что в ней бьётся ещё одно сердце, сейчас девушка находится на 7-й неделе беременности. Несмотря на то, что срок очень маленький, супруги уже начали выбирать имя будущему ребёнку.



У Валеры Блюменкранца и его будущей супруги нет разногласий по поводу имени для дочери. Малышку назовут Марией в честь Аниной бабушки. Если же родится мальчик, то здесь существует несколько вариантов. Валерий всю жизнь мечтал назвать сына Феликосм. Ане же данное имя больше напоминает кличку домашнего животного. Будущую супругу Блюменкранца спросили подписчики в соцсетях, как бы она хотела назвать малыша. На что девушка ответила, что ей очень нравятся необычные имена – Давид, Марк и Соломон.



Также Аня Левченко призналась, что пока не чувствует себя беременной. Но сейчас она решила максимально беречься, ведь недавно девушка лежала на сохранении. И от пышной свадьбы будущие молодожёны отказались в пользу обычной росписи.