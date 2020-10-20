По словам Валерия Блюменкранца, его супруга Аня решила поговорить с молодым человеком, на что он ответил отказом. Мужчина очень обижен на беременную любимую, поэтому хочет, чтобы она долго просила его вернуться, а он ещё подумает, возобновлять ли с девушкой отношения.



Стоит напомнить, что на днях Аня выставила любимого за дверь, обвинив в плохом отношении к себе. Девушка устала от претензий и вечного недовольства Валерия, поэтому заявила об окончательном разрыве с возлюбленным. Блюменкранц рассказал, что всё было совершенно наоборот. По его мнению, у Ани просто море тараканов в голове, но такого поступка от любимой женщины он стерпеть не смог. Валерий поделился, что беременная супруга стала говорить с ним матом, кинула на стол ключи и послала на три буквы.



Безусловно, Валерий сейчас чувствует себя отмщенным, ведь Аня сменила гнев на милость и пошла на контакт с Блюменкранцем. Быстро прощать любимую Валерий не хочет, он считает, что ей нужно около месяца просить у него прощения, и только после этого он подумает о том, чтобы вернуться. Недавно мужчина разместил запись в блоге, где написал, что ищет квартиру для себя одного в центре Санкт-Петербурга.