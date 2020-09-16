Беременная супруга Валерия Блюменкранца случайно выдала тайну. В эфире «Бородина против Бузовой» девушка на эмоциях проболталась и сказала, что переживает за здоровье будущего ребёнка, за здоровье своего сына.



Стоит напомнить, что в начале сентября Аня проходила полное обследование, где врачи сказали ей пол малыша, но тогда девушка решила никому об этом не говорить, так что до недавнего времени про пол ребёнка никто из зрителей или подписчиков пары не знал. Но Аня раскрыла семейную тайну в порыве гнева во время эфира «Бородина против Бузовой», где обсуждалось фривольное поведение Валерия после свадьбы.



Оказалось, что Блюменкранц за периметром уехал к бывшей супруге Тате и не сказал об этом Ане. Также стали поднимать тему двуличности Левченко, ведь перед конкурсом «Свадьба на миллион» она говорила о крепкой дружбе с Татой, а после победы в конкурсе стала утверждать, то никогда не будет в приятельских отношениях с бывшей супругой любимого мужчины. В эфире Аня сказала, что старается сохранить отношения с Валерием ради семьи и ребёнка, ради сына.