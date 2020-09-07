Новоиспечённые супруги посетили плановое ультразвуковое исследование, на котором врачи сказали им пол будущего малыша. В своём микроблоге Аня рассказала, что теперь знает, кто у неё родится, но никому эту тайну она пока что раскрывать не намерена.



Аня тщательно следит за своим здоровьем в период беременности. На днях девушка прошла полное обследование, а на УЗИ врач сказал ей пол младенца. На размещённой в микроблоге фотографии со скрининга отчётливо видны очертания малыша, а «интересное место» девушка закрыла пальцем, не дав подписчикам рассмотреть самого главного.



Несмотря на довольно небольшой срок, Аня живёт в постоянном предвкушении материнства, с трепетом и любовью рассматривая варианты имени для младенца. Девушка поделилась, что разговаривает с малышом, вместе с Валерием ждёт его появления на свет и говорит, как сильно они его любят. Супруги хотели бы видеть мальчика своим первенцем, но не расстроятся, если будет девочка.