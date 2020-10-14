Бывшая участница телестройки Аня Брянская решила прокомментировать информацию о расставании своей экс-подруги Милены Безбородовой и Алексея Безуса. Девушка считает, что в этой паре давно нет любви, а последнее их воссоединение полностью построено на хайпе и поднятии личных рейтингов.



Раньше Аня хорошо относилась к Безбородовой, считала ее своей младшей сестрой и подругой не только в пределах проекта, но и за периметром. Так, именно Аня приютила Милену в своей квартире, когда та покинула проект в первый раз и оказалась никому не нужной. В какой-то момент отношения между девушками разладились, и они стали настоящими врагами. Несмотря на это, Брянская решила прокомментировать расставание ребят.



Аня удивилась разрыву пары. В соцсетях она написала Милене, что все её слезы только для подписчиков, а не из-за невероятных страданий по угасшей любви, на что девушка её заблокировала. Брянская считает, что Безус был с Безбородовой из-за безысходности, а Милена – для поднятия рейтинга.