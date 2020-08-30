Испанский футбольный клуб «Барселона» готов продать нападающего Лионеля Месси английскому «Манчестер Сити», сообщает Mirror. Как утверждает издание, каталонцы готовы искать компромисс по трансферу 33-летнего аргентинца и могут согласиться на обмен с доплатой.

В материале говорится, что оба клуба уверены, что Месси продолжит карьеру в стане «горожан», которых тренирует Хосеп Гвардиола.

«Барселона» также заинтересована в переходе защитника Эрика Гарсии, не ставшего продлевать контракт с «Манчестер Сити». Утверждается заодно материале, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сообщил своему окружению, что ему придется строить команду без Месси.

Ранее появилась информация, что Месси сообщил «Барселоне» о желании расторгнуть действующий контракт и перейти в «Манчестер Сити». Другими претендентами на аргентинца называются французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Ювентус».