В недавних выпусках проекта Ангелина Монах дала понять, что считает бывшую жену Степана Меньщикова плохой хозяйкой и матерью, которая запустила детей. Между двумя женщинами давно накалялся конфликт. Женя требует от Степана увеличения денежных выплат на сына и дочь, из-за чего в семье Меньщиковых постоянно происходят ссоры.



В эфире Ангелина пожаловалась своей взрослой дочери, что Евгения запустила своих детей, не занимается с ними и даже не пытается научить дочь говорить или отдать логопедам. Ведь девочке Варе уже три с половиной года, а она так и не разговаривает.



Беременная Ангелина Монах сказала, что сами Стёпины детки довольно комфортные и нормальные, но очень замученные и уставшие. Также Геля добавила, что Евгения Шамаева – ужасная хозяйка, у которой в доме царит хаос и бардак, всё обляпано и испачкано. По мнению Ангелины, своих детей Женя не водит в сад лишь для того, чтобы Степан присылал больше денег, якобы Шамаева нянчится с ними сама.