Недавно Ангелина Монах вместе с мужем Степаном Меньщиковым и новорождённой дочерью устроили вечеринку в одном из ресторанов. Многие пользователи Сети жёстко отреагировали на размещённые фото и видео с мероприятия, посчитав неправильным находиться с малышкой в питейном заведении. Ангелина поспешила оправдаться за эту ситуацию.



Новоиспеченная мама рассказала, что решила удалить все видео и истории из своего микроблога, дабы не травмировать психику своих подписчиков. Женщина рассказала, что вечеринка была закрытой, на ней присутствовали лишь близкие друзья пары, композиторы и певцы. Отмечала компания день города Москвы и рождение малышки Меньщиковой одновременно. Геля рассказала, что в заведении никто не курил, поэтому не стоит приписывать паре какие-либо неприличности. Также женщина попросила оставаться всех на позитиве, а не фантазировать и не «рисовать» страшные картинки у себя в голове.



Стоит отметить, что после рождения малышки в паре Гели и Стёпы воцарилась гармония и любовь. Женщина рассказывает, что Степан очень заботится о ней и наследнице, окружает их своей любовью и теплотой.