Беременная участница проекта «Дом-2» Ангелина Монах разочарована в своём супруге Степане Меньщикове. Будущая мама рассказала, что в их отношениях произошёл разлад, они перестали слышать друг друга и с каждым днём отношения становятся только хуже. По словам Ангелины, сейчас её брак с Меньщиковым трещит по швам и находится на грани развода.



В последнее время ссоры в семье Меньщиковых стали происходить всё чаще. Масла в огонь подливала и бывшая супруга Степана Евгения Шамаева, которая начала требовать увеличения объёма денежных средств от мужчины, необходимых для содержания детей.



В своём микроблоге Ангелина поделилась с подписчиками своими эмоциями и переживаниями. Она рассказала, что не понимает, как можно быть таким жестоким человеком, не уважающим свою беременную супругу, ведь Геля изо всех сил старалась стать для него самой любящей и заботливой женщиной. Также Ангелина рассказала, что старалась всегда в семье сглаживать все углы и не конфликтовать, но сейчас пара находится на гране развода. Несмотря ни на что, будущая мама не собирается грустить, она решила стать самой счастливой женщиной даже без мужчины рядом с собой.