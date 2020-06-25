Ветеран телестройки Степан Меньщиков вместе со своей беременной невестой Ангелиной Монах неоднократно признавался в том, что хотел бы развить на поляне свой клан, как это сделало семейство Рапунцель.



Сначала Степа анонсировал приход на поляну своей бывшей супруги Евгении Шамаевой вместе с ее двумя детьми, один из которых является их совместным. Позже мужчина намекал на то, что после родов Гели им потребуется помощь его мамы Надежды Павловны.



Но недавно сама Геля заявила, что она ждет прихода на телестройку ее старшей дочери Ольги, которая не так давно подарила маме внука. Участница объяснила это тем, что не хочет расставаться с детьми надолго, а потому им следует жить и строить свои отношения рядом с ней, на проекте. Монах вовсе не смущает, что Степе никак не удается найти общий язык с Олей и между ними постоянно происходят конфликты.