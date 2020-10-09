Супруга Степана Меньщикова поделилась своими эмоциями по поводу проведённого обряда крещения своей дочери Степании. Молодая мама рассказала, что девочка спокойно вела себя в храме, была пара моментов, когда она капризничала, но с ними быстро справились крёстные родители малышки.



Обряд прошёл в одном из храмов Сочи. При крещении Степания получила имя Стефанида. Крёстной мамой девочки стала Марина Африкантова, с которой Ангелина Монах была очень дружна на проекте. К тому же у девушки день рождения в один день с дочкой Ангелины Кариной, да и по характеру они очень схожи. Крёстным папой стал близкий друг Степана Валерий Евгеньевич. Новоиспеченные родители довольны своим выбором, они пригласили крёстными людей, которые желают их паре процветания, счастья и всего самого наилучшего.



Марина подарила Степании крестильную рубашку, а Валерий Евгеньевич – крестик с цепочкой. После обряда все отправились в ресторан, где ответственным за празднование был Степан. В заведении присутствовало много друзей и родных Меньщиковых, так как отмечали не только крестины малышки, но и день рождения Ангелины.