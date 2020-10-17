Ангелина Монах рассказала, что они со Степаном Меньщиковым покинули телестройку.

Семья Меньщиковых приняла решение не возвращаться на проект. Так как «ССЛ» прекратил свое существование как самостоятельное реалити-шоу и стал частью «Дом-2», Ангелина и Степа так же решили не возвращаться в периметр.

«Как бы смешно не звучало, мы со Степаном самые взрослые участники. А пенсионерам на проекте «Дом-2», как говорится, не место, еще пару лет, и пенсионный фонд жди нас, — смеется Ангелина. – Ну а если серьезно, то наша малышка не должна расти и развиваться в атмосфере вечных съемок. Потому что это стресс и это сложно».

Ангелина призналась, что ей было трудно жить под камерами 24/7, но она благодарит проект за крутой опыт и возможности.

«Конечно же, интернет все помнит, и, возможно, нам со Степаном когда-то и что-то будут припоминать и над нами подшучивать, но прийти на «ССЛ» было моим осознанным выбором, о котором я ничуть не жалею».

Ну а мы благодарим Степу и Гелю за время, проведенное вместе, и кричим традиционно им вслед: «И мы счастливы!»

Будете скучать по парочке?