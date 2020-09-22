Новоиспечённая мама решила высказаться на тему имени своей дочери. Ангелина Монах и Степан Меньщиков назвали малышку Степанией. Многие недоброжелатели раскритиковали странное имя девочки, обвинив молодых родителей в излишней креативности.



Ангелина рассказала, что со своим супругом они давно решили, как назовут своего сына и дочь. Влюблённые мечтали придумать что-то необычное, производное от их двоих имен. В итоге пара остановилась на Степании. Геля поделилась, что уже привыкла к хейтерам, сейчас она старается не обращать внимание на мнение недоброжелателей. Женщина уверена, что каждый родитель сам решает, какое имя дать своему малышу. Она горда, что её дочь – Степания Степановна.



Ангелина сказала, что другие родители могут называть своих детей, как им угодно: Наташами, Алинами, Миланами, но она будет делать так, как сама считает нужным. Надо отметить, что средняя дочь Гели тоже является обладательницей необычного имени – девушку зовут Каролиной, а старшая наследница участницы телестройки названа Ольгой, довольно простым и обычным русским именем.