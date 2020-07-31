Супруга Стёпы Меньщикова Ангелина Монах в сентябре этого года станет мамой в третий раз. Зрители, как и отец будущего ребёнка, пока не в курсе, кто появится на свет – мальчик или девочка. 39-летняя Геля знает пол будущего малыша, но Степану его она не говорит по простой причине – он не хочет узнавать, мужчина одинаково будет рад как девочке, так и мальчику.



И для Гели, и для Стёпы этот ребёнок будет третьим. У Ангелины от предыдущих отношений уже есть две взрослые дочери, а у Меньщикова – дочь и сын. Один из подписчиков задал ей вопрос, почему она не сообщает будущему отцу пол малыша. На это Геля ответила, что Степан сам не хочет этого знать.



Вполне возможно, что Меньщиков вообще узнает про пол малыша только после его рождения. Хотя любопытство может взять верх, и он спросит у Ангелины ещё раньше. Будущая мама также добавила, что готова делиться со своими супругом всем, но, если он не хочет раньше времени узнавать пол малыша, навязывать свои принципы она не будет.