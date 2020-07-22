Ангелина Монах даёт советы, как правильно знакомиться с мужчинами.

Всем здравствуйте 🤓🙂

По многочисленным отзывам, особенно в Директ, давайте начнём по порядку 😜

Многие девушки и женщины в нашем мире одиноки так же как и многие мужчины. По своему опыту я поняла что мужчины ещё застенчивее чем женский пол. Особенно работающие на работе не связанной с общением с людьми. Поэтому мы женский пол можем Взять это в свои руки, так как все зависит от нас, не надо ждать чуда, что он сам приедет на белом коне 🤪😃. Знакомьтесь сами — видите перспективного, сами улыбнитесь ему и начните разговор с комплимента. Потом обязательно выясните его семейное положение и если он окажется свободен то скажите и я к счастью свободна.

В первый день знакомства не ходите к нему в гости и не соглашайтесь на свидание ( ((можно пойти только если он скоро улетит и у вас на всё мало времени и после его тестирования вы точно понимаете что он, именно он ваш мужчина)). Максимум можете Взять его номер телефона и дать ему на взамен свой. И обязательно назначьте время когда ему можно вам перезвонить. Так вы покажите, что вы не будите сидеть и всё время ждать кого звонка. Например пускай звонит с 18.15 до 18.45 а потом у вас тренировка🤓.

Из 100 знакомств вам обязательно повезёт, вы сможете выбрать лучшего для себя. Свидание после звонка назначайте на нейтральной стороне, там вы сможете его протестировать подходит он вам или нет), чтоб было легче первой проявлять знак внимания мужчине, полюбите себя, каждое утро говорите себе — я самая красивая, обнимайте себя перед зеркалом, целуйте свои собственные ручки, и говорите себе массу комплиментов. 😛😋🤩😍🥰

✔Подумайте какие комплименты можно делать мужчинам при первой встрече…

✔Подумайте как можно полюбить себя сильно сильно….

✔Как вести себя на первом свидании, ведь оно как визитная карточка

✔О чем говорить на первом свидании

✔Как выйти из зоны комфорта и научится первой делать комплименты мужчинам

Можем с вами это и многое другое подробно обсудить 😛😛😛