Ангелина Монах рассталась с отцом своего будущего ребёнка Степаном Меньщиковым.

В моей жизни за последний год произошло много событий, я за время прожитое со Степаном испытала очень много эмоций, разных, я даже не думала раньше, что люди могут так поступать, не ценить, не уважать, я реально старалась сглаживать все углы, радовать, показать что хочу быть самой лучшей для него, но как то у меня не получилось, наверное я самая настоящая Дура. Сейчас у нас происходит Полный разлад, мне жаль что так произошло, я не смотря ни на что буду самой счастливой ❤