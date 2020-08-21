Ангелина Монах поведала о причинах своего плохого самочувствия и разлада в отношениях со Степаном Меньщиковым.

Пост о прошедших событиях.

Мне рожать через 2 недели. Последнее время я не сплю по ночам, когда лежу час начинают крутить колени, болеть суставы, отёчность. Могу за ночь поесть 3 раза, сижу в ванне по 2 часа 2 раза в день делаю контрастную ванну чтоб снять боль с суставов. Брожу по комнате или кухне с 2 часов ночи до 5 утра, что бы измотать себя и вырубится сном. Пью витамины разные, делаю сама себе массажи ног и спины ( потому что боль). Когда стою долго, то такое чувство что рвётся пупок и живот приходит в тонус. Когда сижу, то кажется что на голове у ребёнка и становится немного больно. Большую часть времени лежу то на одном, то на другом боку. Организм начал готовиться к родам. После шоу Бородина против Бузовой, где приходила Женя у меня был стресс и это осложнило мое состояние физически (не хочу говорить как ). Это я пишу для вашего понимания, что такое четвёртые роды. Ещё куча переживаний, а вдруг я не справлюсь с младенцем? Как пройдут роды? Всё ли будет хорошо?

Мне конечно хочется что бы Стёпины дети были с нами, но сейчас я не могу. Когда дети у нас, я как женщина беру за них ответственность: что им есть? Когда будем мыться? Развлекаться? С Ваней Стёпа справляется, но с Варей больше я, она девочка, ей 3 года и ей нужен особый, женский подход, который есть между нами. Сейчас я не смогу с ней играть по долгу и поднимать ее на руки. Женя могла бы со мной заранее договорится и спросить о приезде детей, но этого не произошло, поэтому и возник этот конфликт. Дети со мной в одной комнате не смогли бы даже спать. Потому что я не сплю, а хожу … Степу я попросила на проекте договориться о ещё одной комнате, он это сделал, но обиделся и уехал с детьми. Я хотела понимания, а не использование меня!

С Женей мы в тот же день списались и поняли друг друга, очень надеюсь что наш конфликт исчерпан и будет взаимопонимание между всей большой нашей семьёй! ❤❤❤ 🌹🌹🌹❤❤❤🤩🤩🤩🤩