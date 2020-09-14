Ангелина Монах и Степан Меньщиков пригласили фотографа, работающего только с новорожденными детьми.

Сейчас столько всего интересного для новорожденных! И красивая одежда, и ботиночки, и коляски 🤩⁣⁣

И даже есть фотографы, которые работают исключительно в направлении NEWBORN съёмок. ⁣

Вот и мы со Степаном пригласили фотографа для нашего ребёночка. ⁣

Все таки важно запечатлеть кроху в первые дни жизни, детки так быстро растут, а кадры с фотосессии будут всегда напоминать нам какими сладкими были пяточки нашей дочки 🥰⁣⁣