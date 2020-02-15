Советский и российский актер Андрей Ургант рассказал, что его пенсия составляет 17,5 тыс., и уточнил, что для него это незначительная сумма. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

«Я эти деньги не замечаю, потому что такую сумму я трачу в день», — признался 63-летний артист.

Отец шоумена Ивана Урганта также сообщил, что в прошлом году в течение четырех месяцев не получал пенсию.

«Потом, правда, извинились, начали опять выплачивать, но бывало и вот так», — отметил он, уточнив, что причин задержки выплат ему не объяснили.

Ранее народная артистка СССР Алиса Фрейндлих рассказала, что получает от государства «нормальную пенсию». Конкретную сумму артистка не назвала.

13 февраля размеры своих пенсий озвучили советский и российский актер Александр Панкратов-Черный и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.