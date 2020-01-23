СПОРТ

Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open

11:12 23/01/2020

Россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который продолжается в Мельбурне, передает «МИР 24». Как отмечается, Рублев, посеянный на соревновании под 17-м номером, в матче второго круга одержал победу над японцем Юити Сугитой в трех сетах – 6:2, 6:3, 7:6 (7:5). Поединок продолжался почти два часа. За выход в четвертьфинал Рублев поспорит с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) – Пьер-Юг Эрбер (Франция). Этот поединок состоится позднее.

Напомним, ранее в третий круг Australian Open вышел россиянин Даниил Медведев.



