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Андрей Канчельскис признан лучшим российским футболистом в истории АПЛ

17:13 19/04/2020

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Британские эксперты выбрали лучшего российского футболиста в истории английской Премьер-лиги. Им стал нынешний главный тренер узбекистанского клуба «Навбахор» Андрей Канчельскис.

Канчельскис провел в сильнейшей лиге планеты восемь сезонов. Выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон». Безусловно, самыми яркими получились годы в «МЮ». За «красных дьяволов» он сыграл 145 матчей и забил 48 мячей. По словам самого футболиста, он быстро освоился в команде, потому что сразу выучил английские ругательства. А главному тренеру «Юнайтед» Алексу Фергюсону после поездок в Россию Канчельскис привозил баночку икры.

За всю историю в английской Премьер-лиге выступало только восемь российских футболистов.



