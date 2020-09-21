Операция могла спасти актера Андрея Миронова от ранней смерти. Об этом его первая жена актриса Екатерина Градова рассказала в эфире телеканала «Россия».

Градова, как сообщал «Рамблер», — Заслуженная артистка РСФСР. Она известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Маленькие комедии большого дома», «Собака Баскервилей» и «Гнездо глухаря». Также она на протяжении многих лет играла в московском Театре сатиры. В 1971-1976 годах актриса была женой Миронова.

Сегодня она стала героиней нового эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него она рассказала, что познакомилась с Мироновым в начале 1970-х годов, когда тот тоже играл в Театре сатиры. Он предложил ей стать его женой через три недели после начала отношений. Они заключили брак в загсе на Кутузовском проспекте, а расторгли его по ее инициативе.

Также Градова рассказала, что нейрохирург Александр Коновалов сообщил ей, что у ее мужа была врожденная аневризма, и если бы тот согласился на операцию, то не умер бы в возрасте 46 лет, а дожил бы до 100 лет. Миронов отказался от операции, так как боялся, что та пройдет неудачно.