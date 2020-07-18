Андрей Василевский попал в тройку претендентов на приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Конкуренцию российскому голкиперу «Тампы» составят финн Туукка Раск («Бостон») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

Лауреат определится голосованием генеральных менеджеров клубов.

Василевский стал претендентом на приз третий год подряд. По итогам прошлого сезона он стал лауреатом награды. Из российских вратарей дважды награду получал Сергей Бобровский (2013, 2017).

В нынешнем сезоне Андрей провел 52 матча в регулярном чемпионате, в которых отразил 91,7% бросков и трижды он сыграл «на ноль». Он является лидером среди вратарей по количеству побед в сезоне — 35.

2019-20 Vezina Trophy finalist: Andrei Vasilevskiy Vasilevskiy, who celebrates his 26th birthday on July 25, is the reigning Vezina Trophy winner and a finalist for the third consecutive season (3rd in 2017-18). #NHLStats #NHLAwards pic.twitter.com/ASIX0UZ7Nn — NHL Public Relations (@PR_NHL) July 17, 2020

Василевский является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», в котором он выступал до окончания сезона-2013/14, после чего подписал контракт с «Тампой». В составе сборной России голкипер становился чемпионом мира 2014 года и двукратным обладателем бронзы мировых первенств (2017, 2019).