До финиша искореженного чемпионата России по футболу остается всего 2 тура. Главная турнирная интрига уже умерла — «Зенит» заблаговременно обеспечил себе чемпионский титул. Но остальные участники премьер-лиги продолжают вести ожесточенную борьбу за свои места в турнирной таблице. Кто станет вторым? Чего не хватает «Спартаку», занимающему непривычное для себя место в нижней части турнирной таблицы? Кто вылетит? На эти и другие вопросы в рамках созданной «» совместно с Объединением отечественных тренеров рубрики от тренерского цеха отвечает экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, перешедший после завершения игроцкой карьеры на тренерское поприще, Андрей ТИХОНОВ.

— Андрей Валерьевич, интересная концовка чемпионата получается. Большинство клубов сохраняют турнирную мотивацию. Какая из интриг вас будоражит?

— Конечно, спор за попадание в Лигу чемпионов и борьба за выживание в элитном дивизионе. Сложно сказать, где будет жарче. С одной стороны, битва за ЛЧ, участие в которой сулит солидные деньги. Здесь спорят за прямое попадание в групповой раунд «Локомотив» и «Краснодар». Но не стоит списывать со счетов и ЦСКА, который неплохо смотрится в последних матчах и претендует на «серебро». Но, думаю, за прямую путевку (ее по итогам сезона-2019/20 получат первая и вторая команды РПЛ) поспорят все же «железнодорожники» и «быки». У армейцев комфортный график («Локомотив» и «Тамбов». — Авт.), но дерби «Локо»–ЦСКА все должно расставить по своим местам. Выиграет ЦСКА — они фавориты. Но это именно те три команды, что будут бороться за попадание в Лигу чемпионов.

— А что в низу турнирной таблицы?

— Полагаю, что «Оренбургу» будет очень тяжело. Скажу больше: сохранить прописку в элите им практически невозможно. Впереди два выездных матча в Санкт-Петербурге и Москве с «Динамо», набрать очки в которых будет крайне сложно. Но при этом надо держать в голове, сколько же команд из ФНЛ поднимутся рангом выше. Если только «Ротор», то одна ситуация. Если и «Химки», которые сомневаются, — то расчет будет идти иначе.

«Крыльям» еще играть с «Краснодаром» и «Сочи», «Тамбову» — с «Сочи» и ЦСКА. Здесь очень сложно прогнозировать. Не думаю, что сочинцы, даже решив основную турнирную задачу, станут дарить кому-то очки.

— ЦСКА до дерби со «Спартаком» этим летом смотрелся не очень здорово. Сейчас армейцы сильны? Они полноправные или случайные борцы за лигочемпионские места?

— ЦСКА после рестарта смотрится довольно уверенно. Разве что крупное поражение от «Зенита» на своем поле (0:4) выбило команду из седла. Но когда ты пропускаешь на 2-й, а затем и на 9-й минуте, тяжело играть. Но ведь потом была хорошая по результатам серия. Сыграли вничью с «Динамо», а затем одержали 3 победы подряд. Ганчаренко вернулся, и сразу 3 победы. Важнейшим моментом здесь стала победа над «Спартаком». ЦСКА вдохновился, заиграл. А если бы в минувшем туре армейцы не упустили победу на последних минутах в матче с «Рубином» (казанцы сравняли счет на 88-й минуте), то сейчас в турнирной таблице опережали бы «Краснодар» и всего на 2 очка отставали бы от «Локо». При этом остается шанс, что именно этих двух потерянных очков в матче с «Рубином» ЦСКА на финише и не хватит.

— Скажите честно, «Спартак» судьи топят?

— Есть решения арбитров, которые можно обсуждать. Есть же ВАР, но я не понимаю разговоров о заговоре против «Спартака». Да, есть ошибки, которые влияют на результат встреч. Но ведь можно и вспомнить матч первого тура, в котором красно-белые добились победы благодаря голу Самуэля Жиго, забитого на 3-й компенсированной минуте не без нарушения правил. В заговор не верю — это просто судейские ошибки. Ошибки, которые не идут на пользу «Спартаку», но каждую из них стоит рассматривать отдельно.

Не дотерпели в дерби с ЦСКА, с «Сочи» не дожали. С «Тамбовом» был отмененный гол Александра Соболева. Букмекеры уже предлагают ставки на матчи «Спартака», что москвичи забьют, но гол не засчитают. Но не могу представить, что все так сговорились и действуют против «Спартака». С другой стороны, несложно представить, как тяжело в такой ситуации игрокам красно-белых. Там очков недосчитались, здесь потеряли — мотивация футболистов в таких условиях снижается. Но заговора нет. Сейчас все разбираются в футболе, даже домохозяйки способны вынести вердикт: был пенальти или нет. Но я больше склонен слушать мнение бывших судей, которые говорят, что здесь была ошибка, а здесь — нет. Эти очки уже не вернуть, надо идти дальше.

— Как отнеслись к информации, что арбитр Сергей Лапочкин играл на тотализаторе?

— Да про любого такое можно сказать. Если будет подтверждение этой информации, можно о чем-то говорить. К Сергею Лапочкину отношусь с уважением и на слухи реагировать не хочу. Юрий Семин, помнится, говорил после ноябрьского матча «Уфа»–«Локомотив» о 8 желтых карточках его игроков. Мол, не помнит такого в своей тренерской карьере. Но разве можно после той игры сказать, что судья работал предвзято? К каждому отдельному матчу надо относиться персонально, а не развешивать ярлыки.

— За что борется «Спартак» в оставшихся турах?

— За престиж, за болельщиков. «Спартак» был и остается народной командой, которая на данный момент занимает в турнирной таблице 11-е место. Когда такое было? Впереди домашняя встреча с «Ахматом», который еще не решил свои турнирные задачи на сезон. Да, Игорь Шалимов говорит, что ничья на выезде со «Спартаком» — это приемлемый результат, но, возможно, в преддверии полуфинального кубкового матча с «Зенитом» спартаковцы захотят приберечь кого-то из своих ведущих игроков.

— Верите, что красно-белые способны обыграть «Зенит» в полуфинале Кубка?

— Это для красно-белых будет матч года. Если «Спартак» не обыграет «Зенит», то это будет самый плохой сезон за последние годы для москвичей. Но кубковый матч — всего одна игра, в которой все возможно. Надеюсь, что с судейством все будет в порядке и не случится результативных ошибок. Пусть победит сильнейший.

«Зенит» сейчас в большом порядке. Даже в Грозном, оставшись в первом тайме в меньшинстве, сине-бело-голубые играют первым номером. Уровень запасных в «Зените» на очень высоком уровне. А про «Спартак» такого не скажешь. Конечно, буду болеть в этом полуфинале за «Спартак», который и не должен смазать все впечатление о сезоне.

— Тедеско схватил дисквалификацию до конца сезона, но в кубковой встрече сможет присутствовать на тренерской скамейке. Его темперамент мешает или помогает команде?

— Вспоминаю второй тайм в Сочи, который «Спартак» провел с заметным преимуществом, но так и не смог взять очки. Посмотрите, кто играет у красно-белых в центральной линии. Роман Зобнин, Алекс Крал, Наиль Умяров — это все игроки, нацеленные в первую очередь на разрушение. Сыграть нестандартно, сделать неожиданную передачу им довольно сложно. Вот вышел на поле Резиуан Мирзов и сразу стал обострять, как он умеет это делать. Конечно, не хватило в том матче Зелимхана Бакаева. В центре поля не хватает игрока, способного принимать нестандартные решения. Ведь были такие игроки, как Алекс, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Илья Цымбаларь, котороые умели это делать. Сейчас таких нет. Вскрыть насыщенную оборону соперника нынешние спартаковцы не способны. Да и вообще в РПЛ разве что «Краснодар» умеет играть против насыщенной обороны. Иногда братья Миранчуки проявляют себя, но было это, отмечу, еще при Юрии Семине. «Спартак» играет предсказуемо, игроки запрограммированы на действия.

— Но и при Массимо Каррере все было так же.

— Не стоит сравнивать эти команды. У Карреры были совсем другие футболисты. Были Зе Луиш, Луис Адриано, Квинси Промес, Глушаков, Зобнин и Комбаров в полном порядке. И защитники были хорошие, не допускавшие ляпов в своей штрафной, приводящих к голам. «Спартак» Карреры был если не в два раза сильнее сегодняшнего, то значительно. И футбол сегодня другой. При Каррере были постоянные моменты, интересные комбинации, а сейчас игра от обороны и преимущественно на контратаках.

— Многие игроки «Спартака» разошлись по арендам. Кто-то из них может рассчитывать на попадание в состав в будущем?

— Вернул бы в «Спартак» Максима Глушенкова, который здорово проявляет себя в «Крыльях Советов».

— И вместо кого вы его поставили бы в состав? Вместо Эсекьеля Понсе?

— А почему нет? Александра Соболева же, который не является спартаковским воспитанником, сумели в состав вписать.

— Но Соболев после ухода Зе Луиша был необходим на позиции большого форварда. А есть ли необходимость именно в Глушенкове, который является нападающим другого стиля?

— Я видел Максима еще в товарищеских матчах за «Спартак», и он, играя чистого форварда, смотрелся очень прилично. Примерно так его сейчас использует в «Крыльях Советов» Андрей Талалаев. Почему не дать парню шанс? Чем он хуже Ларссона или Понсе? Да, первый забивает, а второй выбивает, но и Глушенков демонстрирует яркую игру в Самаре. Сейчас не будет предсезонных сборов и просмотров, но, думаю, Максим способен усилить атакующую линию «Спартака».

— Вы сказали о трех разрушителях в центре поля у «Спартака», но нельзя не отметить активность Алекса Крала в последних матчах.

— Это игрок сборной Чехии, который не может не выделяться. Необходимо понимать качество футболистов. Да, Крал сейчас выполняет огромный объем работы и, пожалуй, выглядит предпочтительнее остальных центральных полузащитников. Но если вы играете в два опорных, то добавьте к ним одного атакующего. Может, схему игровую поменять стоит. В центральной зоне нужен игрок, который способен сделать что-то по-настоящему футбольное, вести игру.

— «Локомотив» опять играет вничью. Упустят вторую строчку?

— Не исключаю такой вариант. Особенно если в предстоящем туре «железнодорожники» проиграют ЦСКА.

— Гендир «Локо» Кикнадзе показал средний палец болельщикам. Это нормально? Говорит, что погорячился.

— Постойте, у нас ведь и руководители клубов интерпретируют движения своих футболистов как захотят, намекая, что они будут делать со «Спартаком» в полуфинале Кубка. Чему тут удивляться? А палец… Не знаю, к чему мы идем, но раньше такого не было.

— Но одно дело, когда представитель одной команды оскорбляет другую. Это можно понять. Но когда этот палец адресован своим же болельщикам — это за гранью.

— Согласен, за гранью. Соглашаясь занимать подобную должность, да еще и идя на конфронтацию с болельщиками, будь готов к подобному. И футболистов, и руководителей болельщики всегда оскорбляли, к этому надо быть готовым. Думаю, это будет продолжаться, а Кикнадзе еще много чего услышит о себе от фанатов, ведь он выступил против них. Не знаю точно, как развиваются взаимоотношения «Локомотива» с болельщиками, но там явно не все гладко. Если бы команда радовала результатами — один вопрос, но ведь этого нет. Ты, гендир, привел этого тренера, болельщики массово покидают трибуны по ходу матчей. Реагируй адекватно.

— Валерий Карпин назвал наш чемпионат первенством Роспотребнадзора. Мол, кто с ним договорится, то и будет играть. Эмоции или прав Валерий Георгиевич?

— Карпин всегда говорит то, что думает. Возможно, он знает больше, чем мы. Ряд футболистов «Ростова» не могли тренироваться, находились на карантине, и незапланированная потеря очков после рестарта выбила команду из колеи. Как оказалось, единого правила в этой ситуации не существует. Вот он и выплескивает свои эмоции. Единого правила для всех в такой ситуации не существует.

— Вы работали в Самаре. Как вам команда с приходом Андрея Талалаева?

— К сожалению, не имел возможности посмотреть последний матч самарцев с «Динамо», но до этого команда смотрелась здорово. Из-за расхлябанности упустили победу в компенсированное время с «Локомотивом». Получили свой шанс игроки, которые при Миодраге Божовиче не имели игрового времени. Да и эмоциональный всплеск в команде, который обычно происходит после смены главного тренера, тоже не стоит списывать со счетов. Желаю «Крыльям» и Андрею Викторовичу удачи в последних турах.

РПЛ. 28-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Урал» (Екатеринбург) — 3:0

ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:1

«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0

«Оренбург» (Оренбург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0

«Локомотив» (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 1:1

«Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 1:0

«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1

«Арсенал» (Тула) — «Тамбов» (Тамбов) — 2:1

Бомбардиры

Артем Дзюба («Зенит») — 16 голов (7 — с пенальти). Евгений Луценко («Арсенал») — 15 (0). Сердар Азмун («Зенит») — 14 (1). Элдор Шомуродов («Ростов») — 11 (0). Александр Соболев («Спартак»), Никола Влашич (ЦСКА) — по 11 (2)

Символическая сборная 28-го тура.

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Вратарь: Егор Шамов («Арсенал»)

Защита: Сергей Петров («Краснодар»), Миха Мевля («Сочи»), Георгий Джикия («Спартак»)

Полузащита: Олег Иванов («Терек»), Жоау Марио («Локомотив»), Даниил Фомин («Уфа»), Мануэл Фернандеш («Краснодар»)

Атака: Федор Чалов (ЦСКА), Евгений Луценко («Арсенал»), Себастьян Дриусси («Зенит»)