Актер Андрей Сиротин скончался в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина.

«С горечью сообщаем, что не стало нашего задумчивого принца Калафа», — сказано в сообщении, которое было распространено вчера.

В нем Сиротин назван талантливым артистом, выражены соболезнования его родным и близким, а также приведен номер банковской карты брата актера для тех, что хочет помочь его семье. В беседе с ТАСС в пресс-службе Театра имени Пушкина уточнили, что Сиротин умер в результате продолжительной болезни, не состоял в труппе театра, а место и время прощания с ним станут известны позже.

Сиротин, как сообщал «Рамблер», — уроженец Саранска. Он учился в Мордовском государственном университете (МГУ) имени Огарева, Высшем театральном училище (ВТУ) имени Щепкина и Российском институте театрального искусства (ГИТИС).

Сиротин известен ролями в таких спектаклях, как «Турандот» (Театр имени Пушкина), «Чайка» (Московский театр Табакова), «Слабое сердце», «Униженные и оскорбленные» и «Дикарка» (все — ГИТИС), и таких фильмах и сериалах, как «Перекрестки судьбы», «Дирижер», «Достоевский» и «Шериф».