Россиянин Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге с призовым фондом 1,4 млн долларов.

В полуфинале St.Petersburg Open Андрей, посеянный под третьим номером, со счетом 4:6, 6:3, 6:4 обыграл вторую ракетку турнира канадца Дениса Шаповалова. Теннисисты провели на корте чуть более двух часов.

В финале 22-летнему Рублеву, на счету которого четыре победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), будет противостоять победитель матча между канадцем Милошем Раоничем (6) и хорватом Борной Чоричем (7), который определится нее в субботу.

Rublev: 3229

Schwartzman: 3180

——————

Berrettini: 3075

Monfils: 2860

Shapovalov: 2830

Bautista Agut: 2710 120 points added in the Race to London and @AndreyRublev97 is now in pole position to qualify! pic.twitter.com/bU5AyqV1vR — Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2020

Действующий победитель турнира — россиянин Даниил Медведев — ранее сложил чемпионские полномочия, проиграв в матче второго круга несеяному американцу Райли Опелке.