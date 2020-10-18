Россиянин Андрей Рублев стал победителем Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по теннису, призовой фонд которого составляет 1,4 млн долларов.

В финале соревнований Рублев, имевший третий номер посева, взял верх над хорватом Борной Чоричем (7) со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Соперники провели на корте 1 час 39 минут, счет их личных встреч стал 3-0 в пользу россиянина.

Для 22-летнего Андрея, который на этой неделе вошел в десятку мирового рейтинга, это шестой выигранный турнир в профессиональной карьере и четвертый — в нынешнем году.

Титул в Санкт-Петербурге принес Рублеву 92 870 долларов призовых и 500 рейтинговых очков. На следующей неделе он станет восьмой ракеткой мира и лидером в гонке за оставшиеся места на Итоговом турнире АТР.

Make that 4️⃣ titles in 2020 for @AndreyRublev97! 🏆🏆🏆🏆 He delights the home crowd in 🇷🇺 by defeating Coric 7-6(5), 6-4.@Formula_TX | #spbopen pic.twitter.com/fBDNYxgQF9 — ATP Tour (@atptour) October 18, 2020

23-летний Чорич во второй раз подряд вышел в финал петербургского турнира, уступив в обоих случаях хозяевам корта. В прошлом году он проиграл Даниилу Медведеву.

До Рублева победителями St.Petersburg Open становились Евгений Кафельников (1995), Марат Сафин (2000, 2001), Михаил Южный (2004) и Медведев (2019).