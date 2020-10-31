Российский теннисист Андрей Рублев со счетом 7:6 (7:5), 6:2 победил австрийца Доминика Тима в четвертьфинале венского турнира ATР, призовой фонд которого составляет 1,4 млн евро.

К слову, Тим (победитель последнего US Open) выиграл турнир в Вене в прошлом году. В полуфинале Рублев сыграет с действующим победителем соревнований южноафриканцем Кевином Андерсоном, который в пятницу был убедительнее россиянина Даниила Медведева.

Рублев и Андерсон встретятся во второй раз за месяц, 3 октября Андрей оказался сильнее Кевина в третьем круге Roland Garros — 6:3, 6:2, 6:3.

Во втором полуфинале сегодня встретятся итальянец Лоренцо Сонего и британец Даниэль Эванс.

Red Hot Russian 🔥@AndreyRublev97 is now 17-1 in his last four ATP events 😳 🎥: @TennisTV | #ErsteBankOpenpic.twitter.com/5bbR98lb0n — ATP Tour (@atptour) October 30, 2020

На данный момент Рублев занимает восьмую строчку рейтинга АТР. В активе российского теннисиста шесть титулов под эгидой организации, он трижды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема, дважды — в этом сезоне.