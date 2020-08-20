Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в четверг был переизбран на новый четырехлетний срок, сообщает официальный сайт РФБ.

Соперником Кириленко на выборах, которые в связи с эпидемиологической ситуацией проводились путем заочного голосования, был Эдуард Сандлер. Он ранее возглавлял три клуба мужской Суперлиги (второго по силе российского дивизиона) — «Спартак-Приморье», «Восток-65» и «ПСК Сахалин».

Чтобы быть избранным, одному из кандидатов необходимо было набрать простое большинство голосов. За кандидатуру действующего главы организации проголосовали 104 делегата отчетно-выборной конференции, за Сандлера — 16.

39-летний Андрей Кириленко, который также имеет гражданство США, возглавляет РФБ с 2015 года.

View this post on Instagram Выборы главы Российской Федерации Баскетбола состоялись в рамках Очередной выборной Конференции РФБ. Напомним, что претендентов на этот пост было двое: действующий президент РФБ Андрей Кириленко, который возглавляет Федерацию с августа 2015 года, и спортивный функционер, в прошлом главный тренер клуба мужской Суперлиги 1 «Восток-65» Эдуард Сандлер. Для того, чтобы быть избранным на пост президента РФБ, одному из кандидатов необходимо было набрать большинство голосов — 50 процентов плюс 2 голоса принявших участие в голосовании делегатов. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией было определено, что решения по вопросам повестки дня Конференции будут приниматься путем проведения заочного (дистанционного) электронного голосования, которое проводилось на Портале государственных услуг РФ. В итоге @ak47russ выиграл выборы с большим отрывом: за него свои голоса отдали 109 участников голосования, за Эдуарда Сандлера – 16. #здесьбаскетбол A post shared by РФБ (@russiabasket) on Aug 20, 2020 at 4:42am PDT

В бытность игроком он выступал за питерский «Спартак» и московский ЦСКА, а также за «Юту», «Миннесоту» и «Бруклин» в заокеанской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В составе сборной России становился бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионом Европы 2007 года.