Выборы главы Российской Федерации Баскетбола состоялись в рамках Очередной выборной Конференции РФБ. Напомним, что претендентов на этот пост было двое: действующий президент РФБ Андрей Кириленко, который возглавляет Федерацию с августа 2015 года, и спортивный функционер, в прошлом главный тренер клуба мужской Суперлиги 1 «Восток-65» Эдуард Сандлер. Для того, чтобы быть избранным на пост президента РФБ, одному из кандидатов необходимо было набрать большинство голосов — 50 процентов плюс 2 голоса принявших участие в голосовании делегатов. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией было определено, что решения по вопросам повестки дня Конференции будут приниматься путем проведения заочного (дистанционного) электронного голосования, которое проводилось на Портале государственных услуг РФ. В итоге @ak47russ выиграл выборы с большим отрывом: за него свои голоса отдали 109 участников голосования, за Эдуарда Сандлера – 16. #здесьбаскетбол