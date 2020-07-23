Недавно Ольга Бузова провела Лобное место телепроекта в нетрезвом состоянии. Андрей Чуев резко выразился по этому поводу в её адрес. Бывший участник проекта, как и Рустам Солнцев, совсем не удивлён подобным поведением певицы. Со слов Андрея, ведущая очень часто появлялась в нетрезвом состоянии на просторах телестройки. В её гримёрке всегда присутствует алкоголь и для ведущей это основное условие.



Но Андрей возмущён тем, что Ольга готова на всё ради «хайпа», да и организаторы проекта не должны были разрешать ей вести Лобное место в алкогольном опьянении. Чуев считает, что это неуважительно по отношению к многомиллионной аудитории проекта.



Кроме этого, Андрей рассказал, что Ольга не так проста, как кажется на первый взгляд. Она вовсе не глупа и наивна, а расчётлива и строит свою карьеру на «хайпе» и обмане. Бывший участник сообщил, что Тарасов правильно сделал, что расстался с ней, ведь находясь с ним в браке, она состояла в отношениях с другим влиятельным и известным мужчиной.