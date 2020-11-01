Андрей и Виктория Чуевы познакомили подписчиков со своим новорожденным сыном.

Давай познакомимся 💖

Я-Чуев Александр Андреевич 🤗

Я родился 50 см, и 3800 кг.

26 октября, в 12:00 дня .

Да это было всего 6 дней назад 😌

На фото мне 1 день 🥇

Я пришёл в этот мир приносить людям радость и добро, мама говорит я буду очень хорошим человеком 😇 хоть я на этом свете ещё не так долго, мама и папа меня уже очень любят 🥰

И бабушка Вика @mamavikarulit конечно, а ещё у меня есть прабабушка Оля, и я скоро поеду с ней знакомится. А ещё у меня есть сестричка Лиза @lizachueva2009 она живет далеко, но я очень хочу ее увидеть, мама с папой говорят она добрая и любит маленьких деток, я уверен что мы с ней подружимся 🥰

Да и вообще семья у нас большая, у меня есть тетя, дядя, и много-много двоюродных братиков и сестричек, я тоже очень хочу их увидеть. Конечно у меня все впереди, и я с нетерпением жду встречи со всеми 😍

Когда я родился все сказали что я очень похож на своего папу, а папа говорит что я похож на маму, а как вы думаете ? 🥰

А ещё когда я рождался меня прозвали ШУМАХЕРОМ, кто может догадаться почему? 😊