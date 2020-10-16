Андрей Черкасов рассказал о хозяине любимого пса всей съёмочной площадки Острова Любви Сейшика.

Знакомьтесь! Это Влад и именно его Сейшик сам выбрал своим хозяином. Да, да! Этот добрый парень работает на нашем острове администратором, здесь он проводит 11 месяцев в году и как то так само собой получилось, что всеобщий любимец доверяет ему больше всех, любит его больше всех. И если Вы не видите Сейшика в кадре, значит он где то с Владом.

Поверьте, он внимательно следит за пёсиком, проводит необходимые ветеринарные процедуры и если будет необходимо заберёт Сейшика на большую Землю. Но в этом нет необходимости, ведь Сейшик счастлив на острове. 🏝

И заряжает всех нас своим 100 % позитивом 😉