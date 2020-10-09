Андрей Черкасов вспоминает о том, как он пришёл на телестройку.

Помните меня таким? 😉

13 лет назад, 6 октября 2007 года я пришёл на телепроект #дом2

Удивительно, но тот день я помню очень хорошо. Шёл лёгкий дождик, лобное вела Ксюша Бородина, справа от меня сидели Саша Гобозов и Надя Ермакова…

В 2009 я покинул реалити-шоу и вернулся спустя 4 года в 2013. Как показало время, для того, чтоб стать ведущим телепроекта и встретить здесь свою замечательную жену ( мать моего ребёнка 😉)

Действительно, #мечтысбываются ✌

Иногда люди при встрече говорят : «Столько лет Вас смотрю, ты мне как РОДной 🤗»

P.S. Накидайте в коментах, каким вы меня помните участником? Ударимся в ностальгию