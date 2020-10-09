Андрей Черкасов переживает из-за того, что жена с сыном улетели на отдых в Турцию.

Улетели мои любимые ✈

Не помню, чтоб я испытывал такие эмоции. Честно, очень переживал и переживаю .

Особенно за перелёт. Кристина одна, с сыном, с коляской, с чемоданом…

Но она умничка , да и Свят молодцом 💪

Это наша первая разлука со Святославом , не смогу взять моего РОДного на руки — 10 дней.

Хоть сына греет солнышко и бабушка Марина ( Мама Кристины), к этому нужно привыкнуть. Ведь я приходил домой и меня встречала улыбка моего малыша, а это бесценно.

Полететь вместе в Турцию мы не смогли, так как сейчас у меня плотный график съёмок, но и препятствовать, чтоб жена отдохнула с Мамой не собираюсь.

Пусть отдохнут, тем более, никто не знает — закроют ли вновь границы из-за пандемии. Прогнозы неутешительные.

А пока, постоянно жду видео отчетов на телефон от жены, чтоб налюбоваться нашим чудесным малышом, у которого появилась первая печать в загранпаспорте ✌