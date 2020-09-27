По словам Андрея Черкасова, Кристина заставляет его освоить Тик-Ток.

Кристина меня постоянно мотивирует … нет!!! Скажу как есть — она меня «за шкирку трясёт»! Чтоб я осваивал тик-ток, чтоб делал эти короткие забавные видео 🎥

А я не хочу! Мне лень!) Я старый для этого, я очень СТАР 🌟

Короче говоря, вот Вам мой «шедевр», пародия на современных блогеров 🙈

От Ваших просмотров, лайков и комментариев зависит моё блогерское будущее ✌

Все негативные отзывы будут собраны и предоставлены жене как аргумент со словами : « Я ж говорил — это не моё» 😉

P.S. Если позитив , то начну осваивать эти короткометражки ✊