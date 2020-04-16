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Мошенники сделали попытку украсть у россиян деньги с помощью новостей Первого канала. Об этом журналистка Екатерина Андреева сообщила в своем инстаграме.

Андреева тратит миллионы на процедуры красоты

View this post on Instagram Дорогие мои,не верьте мошенникам.Ваши деньги нужны вам самим.Эти … не имеют стыда,совести,по сути-это и не люди вовсе,а био-сущности низкого вибрационного ряда.Никогда в банке не спрашивают коды из трёх цифр с обратной стороны карточки. Будьте осторожны.Эти сущности активизировались сейчас,когда люди растеряны,сидят дома, некоторые напуганы.Такая ситуация впервые в мировой практике и пройти ее надо спокойно,без паники. А потому не создавайте себе дополнительных проблем.Сущности -деньговымогатели применили ложный монтаж-но это большой обман.И я ещё раз говорю вам -не верьте.Становитесь умнее.Только вы сами можете себе помочь.Судя по тому,как ,эта нечисть плодится,никто ею не занимается .Так что ,будьте внимательны.Не финансируйте подлецов,наживающихся на вашей доверчивости! Не кормите их,не давайте им возможности покупать дорогие вещи за ваш счёт и жить на широкую ногу -это ваши деньги,сядьте ,блин ,на них пятой точкой и сидите до лучших времён или к трусам булавкой приколите-все сохраннее будет! А на подобные предложения сразу орите как резанные -пшёл вон,козлодой-я не дура(дурак!)У меня ффффсё! 😬 #будьтевнимательны #осторожно #мошенники #осторожномошенники #екатеринаандреева #kateproductionпредставляет #неверитьнивкоемслучаемошенникам A post shared by Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) on Apr 13, 2020 at 5:45am PDT

Андреева, как сообщал «Рамблер», — ведущая программы «Время» Первом канале. Два дня назад она опубликовала в инстаграме фрагмент эфира «Времени» о выделении регионам России денег из федерального бюджета на социальные выплаты, смонтированный с видео, на котором девушка призывает вводить данные банковских карт на неком сайте.

«Сущности-деньговымогатели применили ложный монтаж, но это большой обман. Эти… (плохие люди. — Прим. ред.) не имеют стыда, совести, по сути это и не люди вовсе, а биосущности низкого вибрационного ряда», — написала Андреева в подписи к видео.

По ее словам, аферисты активизировались во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, когда люди растеряны, напуганы и сидят дома.

Журналистка высказала мнение, что «эта нечисть» плодится, потому что ею никто не занимается, и напомнила подписчикам, что в банке никогда не спрашивают код из трех цифр с обратной стороны карточки (CVV/CVC код).

«Не верьте мошенникам. Будьте осторожны. Становитесь умнее. Не финансируйте подлецов, наживающихся на вашей доверчивости! Это ваши деньги, сядьте, блин, на них пятой точкой и сидите до лучших времен или к трусам булавкой приколите, все сохраннее будет! А на подобные предложения сразу орите как резанные: «Пошел вон, козлодой, я не дура (дурак)!». У меня все!» — подытожила она.

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